ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو حشيش واستروكس فى الشروق وحلوان

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 متهمين بحوزتهم 2 كيلو حشيش واستروكس قبل بيعهم على عملائهم فى حلوان والشروق، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم كمية لمخدر حشيش وزنت كيلو جرام.

كما نجحت قوات الأمن فى ضبط عاطلين بدائرة قسم حلوان وبحوزتهما كمية لمخدر استروكس وزنت كيلو جرام، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.