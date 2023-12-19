ضبط 1.5 طن سكر بدون فواتير دالة على مشروعية حيازته بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حمللت مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وأشراف أحمد على رئيس الرقابة ووائل كمال مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مخبز وحلوانى بحيازته 1000 كجم (واحد طن) سكر بدون فواتير دالة على مشروعية حيازته، تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لسلعة السكر، ضبط 339 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير.