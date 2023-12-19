ضبط قائد سيارة صدم طالب وتسبب فى مصرعه بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بطالب بالقاهرة، ما أسفر عن مصرعه، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بمصادمة ومتوفى أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه حال عبور طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، الطريق بمحل البلاغ، اصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته، وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه ( طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ) وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.

وبمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ إصطدم بالمتوفى سالف الذكر أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللاً سبب فراره خوفه من بطش الأهالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.