اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:12 ص
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"صحة المنيا" تواصل تنظيم قافلة طبية بقرية كفر الصالحين ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:00 ص
"صحة المنيا" تواصل تنظيم قافلة طبية بقرية كفر الصالحين ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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تواصل  مديرية الصحة تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية كفر الصالحين بمركز مغاغة،  والتى بدأت أمس الاثنين وتستمر اليوم الثلاثاء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.
 
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.
 






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