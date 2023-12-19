وذكر جيش الاحتلال - فى بيان صحفي - أن ملايين الإسرائيليين يبحثون عن ملجأ من صواريخ الفصائل التى أطلقت بغزارة اليوم..مشيرا إلى مقتل ضابط وجندى من وحدة "ياهلوم" في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال أمس مقتل خمسة من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع.. وبهذا ترتفع حصيلة قتلاه المعلن عنها منذ بدء "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 461 قتيلا، بينهم 129 منذ بدء الاجتياح البرى لغزة فى 27 أكتوبر الماضي.