شبورة غدا وطقس لطيف نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء، شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غد طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج ) 1.5:1 متر) البحر الأحمر: خفيف : معتدل ارتفاع الموج 1.5:1 متر).