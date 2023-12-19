زعيم العمال ينضم لسوناك فى الدعوة لوقف إطلاق نار "مستدام" وليس دائم بغزة

كتبت رباب فتحى

انضم السير كير ستارمر زعيم حزب العمال، إلى ريشى سوناك رئيس الوزراء البريطانى، فى الدعوة إلى وقف إطلاق نار مستدام فى غزة، حيث يستمر الخطاب السياسى فى التحول بعيدًا عن الدعم غير المشروط للهجوم الإسرائيلى بما يتماشى مع تحركات الولايات المتحدة وغيرها من الدول الداعمة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكان بعض كبار المحافظين أكثر وضوحا. وقال بن والاس، وزير الدفاع السابق، أن "الغضب القاتل" الذى تمارسه إسرائيل يهدد بخسارة الدعم الدولى، وقالت أليسيا كيرنز، التى ترأس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس العموم، إنها تعتقد أن إسرائيل انتهكت القانون الإنسانى الدولي.

وقال زعيم حزب العمال أن هناك حاجة "للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى أسرع وقت ممكن"، بدءا بوقف القتال الذى يمكن خلاله إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم الفصائل فى 7 أكتوبر ويمكن إدخال المساعدات إلى غزة.

وأضاف: "يجب أن تكون عملية سياسية، قائمة على حل يتم تنفيذه على مرحلتين، وهو فى النهاية السبيل الوحيد لحل هذا الأمر".

وقال رئيس الوزراء فى وقت سابق أن لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها، لكن "يجب عليها أن تفعل ذلك بما يتوافق مع القانون الإنساني".

وقال سوناك: "من الواضح أن الكثير من أرواح المدنيين قد فقدت ولا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يستمر ليوم أطول مما ينبغي".

وأضاف: "ولهذا السبب كنا متسقين - وقد أوضحت هذه النقطة فى البرلمان الأسبوع الماضى - فى الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل من قبل حماس، ونستمر فى الحصول على المزيد من المساعدات".