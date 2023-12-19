رسالة دكتوراه توصى بالتوسع فى تأسيس مراكز الدراسات الاستراتيجية لإدارة الأزمات

كتب عبده زكى

حصل الباحث هيثم عادل البشلاوي على درجة الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وحملت الرسالة عنوان "دور القيادة الاستراتيجية في إدارة الأزمات وصناعة القرار بالتطبيق على مراكز الدراسات الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية".

وانتهت الرسالة إلى عدد من التوصيات لدعم دور مراكز الدراسات الاستراتيجية في عملية صناعة القرار وإدارة الأزمات منها:

• إنشاء مختبرات للاستراتيجيات الذكية لتأهيل القادة الاستراتيجيين على إدارة الأزمات من خلال دمج خلايا التفكير الاستراتيجي مدعومة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق موثوقية واستباقية صناعة القرار وخاصة مع تزامن الأزمات.

• إنشاء كود وطني لإدارة الأزمات يتضمن أدلة استرشادية لاستراتيجيات التعامل وفق طبيعة ونطاق كل أزمة.

• التوسع فى تأسيس مركز الدراسات الاستراتيجيه داخل الجامعات المصرية وتوظيف الدراسات العليا لتعمل وفق خطة بحثية على المستوي الوطني والإقليمي وفق أولويات الدولة لدعم صناع القرار الاستراتيجي.

تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور طارق فاروق الحصري عضو مجلس كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والأستاذ الدكتور محمد سيد حمزاوي أستاذ إدارة الموارد البشرية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والأستاذ الدكتور مها حافظ رئيس قسم إدارة الموارد البشرية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.