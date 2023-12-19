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رئيس وزراء العراق يهنئ الرئيس السيسى ويؤكد حرص بلاده على استمرار تعزيز العلاقات

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 08:32 م
رئيس وزراء العراق يهنئ الرئيس السيسى ويؤكد حرص بلاده على استمرار تعزيز العلاقات الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، الذي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً حرص العراق على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة، لما فيه الخير للشعبين الشقيقين وللأمة العربية.
 
وأعرب الرئيس  السيسى عن شكره لأخيه رئيس الوزراء العراقي، مؤكداً حرص مصر على التشاور المستمر مع العراق في كافة الموضوعات الثنائية والإقليمية، في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وبما يحقق التنمية في البلدين ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.






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