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رئيس مجلس النواب الليبى: مصر لم تتخل عن ليبيا فى أزماتها

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:14 م
رئيس مجلس النواب الليبى: مصر لم تتخل عن ليبيا فى أزماتها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
كتب سمير حسنى

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قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن كل الشعب الليبي يريد الانتخابات، وأن تمثله حكومة واحدة، فهذا تحقيق لإرادته، فلا يوجد عقل يقول إن الانتخابات تجرى بين حكومتين أو ثلاث حكومات، مؤكدا أن الانتخابات هي الحل في ليبيا، فينتهي النزاع على السلطة والشريعة ويكون هناك حكومة ورئيس واحد، وبالتالي يمكن التعامل مع المواطنين بالداخل والدول الأخرى بالخارج.
 
وأضاف "صالح"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": «نحترم كيفية تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات، ويتعهد جميع المسؤولين في ليبيا باحترام كل النتائج أيا كانت»، مشيرا إلى أن موقف مصر تجاه ليبيا تاريخي منذ أيام الغزو الإيطالي وصولا إلى الثورة.
 
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «الشعب الليبي والمصري يجمعهم نسيج واحد يربطهم الدين والنسب والمساعدات وعلاقات الجوار والمواقف التاريخية فضلا عن الحدود المشتركة والأمن القومي المشترك»، مؤكدا أنه من المستحيل تخلي مصر عن ليبيا، فهذا الأمر لم يحدث في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.






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