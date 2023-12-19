دورة إنقاذ الغرقى بأسيوط.. السباحة 200 متر في 5 دقائق دون توقف أبرز الشروط

أسيوط -هيثم البدرى

تنظم الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة المركزية للأداء الرياضى، والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، دورات الإنقاذ لأعضاء فرق الجوالة والجوالات وأعضاء مراكز الشباب وذلك باعتماد من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

وفيما يلى شروط الاشتراك فى الدورة التدريبية:

1- لابد أن يكون المتقدم للسباحة يجيد القراءة والكتابة 2- يجيد السباحة الحرة ويستطيع السباحة لمسافة 200 متر فى 5 دقائق دون توقف.

3- سداد مبلغ 50 جنيها قيمة الاختبار المبدئى واستمارة الاشتراك

4- بعد اجتياز الاختبار المبدئى يسدد مبلغ 600 جنيه قيمة التدريب على مهارات الإنقاذ لمدة 4 أيام لصالح الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ولا يحق الاسترداد بعد الدفع.

5-إرفاق صورتين شخصيتين مع استمارة الاشتراك وصورة الرقم القومى للمشارك

6- الراغب فى الإشتراك يتوجه لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بمجمع المصالح الدور التاسع والتواصل مع منسق الجوالة

7 - من يجتاز الاختبار النهائى للدورة يمنح شهادة وكارنيه مزاولة مهنة الإنقاذ، وله الحق فى توثيق الشهادة بالخارجية.