حمى الجبال الصخرية.. تعرف على حقيقة مرض ينقله القراد

كتبت فاطمة ياسر

بعد دخول 5 أشخاص إلى المستشفي ووفاة ثلاثة منهم، أصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” تنبيهًا صحيًا بشأن حمى الجبال الصخرية، وهو المرض الذي ينقله القراد، حيث كانت الإصابة لـ4 منهم لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما، ونشر هذا التقرير موقع health

نصح الخبراء الأشخاص بتوخي الحذر وطلب العناية الطبية الفورية عند تعرضهم لعضة القراد، لأن حمى الجبال الصخرية يعتبر مرضا شديدا وسريع التعرض للمضاعفات الصحية، ومميت في بعض الأحيان، فهو شبيه بمرض لايم، وينتج عن البكتيريا الاريكتسيا التي تنقل من القراد إلي البشر عن طريق لدغة، وأيضا في حالة ظهور بعض الأعراض كالطفح الجلدي، وارتفاع حرارة الجسم، وأعراض أخرى صعبة، ويجب طلب المساعدة الطبية على الفور.

وقال الدكتور كاري سيمونسن، أستاذ أمراض الأطفال المعدية في المركز الطبي بجامعة نبراسكا الصحية، إن حمى الجبال الصخرية يعد أمرا مقلقا، لأنه مرض شديد وأعراضه صعبة، ويجب توخي الحذر من القراد المصاب به.

وقدم التقرير، أبرز أعراض حمى الجبال الصخرية، ومنها: -ارتفاع حرارة الجسم.

-الصداع الشديد.

-غثيان.

-ألم في البطن.

-القيء.

-آلام المفاصل والعضلات.

وأوضح التقرير، أن في بداية الإصابة بحمى الجبال الصخرية تكون الأعراض خفيفة لبضعة أيام، ولكنها يمكن أن تتطور بسرعة في اليوم الخامس من الإصابة، وفي هذه المراحل المتقدمة، يمكن أن تؤدي إلى الغيبوبة، أو موت الأنسجة، أو تلف الأجهزة المتعددة، أو تورم الدماغ، أو حدوث تغير في الحالة العقلية.

وأكد مركز السيطرة علي الأمراض "cdc" أن الأطفال معرضون بشكل أكبر لخطر هذا التقدم السريع للمرض، وخاصة الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات لأنهم أكثر عرضة للوفاة 5 مرات من البالغين.

وأوضح التقرير، أنه يمكن العلاج من حمى الجبال الصخرية، والذى يبدأ بأدوية مضادة للبكتيريا، والمضادات الحيوية، وذلك للسيطرة على المرض، ويجب العلم أن بداية الأعراض تكون طفحا جلديا.

وحث التقرير، على ضرورة الحفاظ على تجنب لدغات القراد، والتفتيش في جسمك وشعرك لأن القراد يبقى في مثل هذه الأماكن، وفي حالة الخروج في الحدائق يمكنك استخدام رذاذ الحشرات وارتداء ملابس الواقية مثل الأحذية والجوارب الطويلة، لتجنب لدغات القراد.

وفي حالة وجود حيوان أليف في المنزل عليك تفتيشه بدقة، لتجنب نقل القراد لك ولأسرتك.