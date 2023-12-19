اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حملة حازم عمر: لقاء الرئيس السيسى مرشحى الرئاسة بداية لدور أكبر للأحزاب

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:06 م
حملة حازم عمر: لقاء الرئيس السيسى مرشحى الرئاسة بداية لدور أكبر للأحزاب المرشح الرئاسي حازم عمر
كتب كامل كامل - إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرشحي الرئاسة يستكمل التعبير عن الشكل الحضاري الذي صدره المصريون خلال فترة الانتخابات الرئاسية والتصويت بنسبة غير مسبوقة في صناديق الانتخاب، مشددا أن هذا اللقاء يعبر بشكل كبير عن أن هذه الانتخابات كانت منافسة على خدمة الوطن.
 
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن اللقاء يعكس تقدير الرئيس السيسي لما بذله الآخرون من مجهود وتقديم رؤى وأفكار تؤكد أن هذا التنافس كان في صالح الدولة المصرية، موضحا أن هذا اللقاء المقدر والمثمن للغاية بما يصدر من صورة جيدة لمصر أمام العالم أجمع، فهو يمثل بداية لتنمية سياسية ودور أكبر لفاعلية الأحزاب في ظل مناخ سياسي منضبط يتم فيه عرض الرؤى والأفكار من خلال حوار سياسي راقي ورصين للوصول للأفضل.
 






الهيئه الوطنيه للانتخابات

نتيجه انتخابات الرئاسه

نتيجة الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه

نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر

نتيجه الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجه الانتخابات

اعلان نتيجة الانتخابات

نتيجة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة

مصر تنتخب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة