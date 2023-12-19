حماية الطفل بالأقصر تبحث توعية الأطفال بأضرار السوشيال ميديا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، فعاليات الإجتماع الشهرى لها بحضور الدكتورة هدى المغربى السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وذلك برئاسة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، حيث ناقشت توعية الأطفال وأولياء الأمور لحماية أطفالهم من أضرار السوشيال ميديا.

وتناول الاجتماع ما جاء بالكتاب الدورى 205 لسنة 2023، ومناقشة ما ورد للوحدة العامة من بلاغات من خط نجدة الطفل مع مناقشة كيفية تيسير العمل مع الجهات التنفيذية لسرعة الاستجابة على ما يرد من بلاغات خاصة ما يقع منها تحت بند الخطر المحدق.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على أهمية وضرورة الاستجابة العاجلة والفورية لما يرد من بلاغات سواء عن طريق خط النجدة أو النيابات المختصة، كما ناقش محافظ الاقصر الخطة المقترحة لشهر ديسمبر، حيث أطلقت الوحدة العامة بديوان عام المحافظة ( مبادرة ابنائنا مستقبلنا) والتى تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بطرق الاستغلال وابتزاز الأطفال خاصة عن طريق السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى وكيفية حماية الأطفال من هذا النوع من الاستغلال والابتزاز.

وأكدت نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر، على تقديم كافة الدعم لأطفالنا بدور الرعاية وسرعة الانتهاء من إجراءات استخلاص الرقم القومى للأطفال ممن بلغ السن القانونى، والسير فى الإجراءات الخاصة بالتأمين الصحى الشامل بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والجهات المعنية.

الاجتماع الشهرى لوحدة حماية الطفل بالأقصر