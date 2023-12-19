حرب غزة تدفع الإسرائيليين للجنون.. قناة عبرية ترصد ارتفاع لافت فى استهلاك المهدئات

كتبت جينا وليم

أبرزت القناة 12 في حديثها مع بوعاز تشاني الصيدلي والمسؤلين عن مكابي فارم، أن صندوق المرضى الخاص بمرضى مكابي أظهر أرتفاعاً بنسبة 90% من الطلب بالوصفات للمساعدة في التخلص من القلق ومحاولة النوم لفترات متصلة بسبب عملية طوفان الأقصى وكذلك الطلب بدون وصفات طبية "روشتات".

وقال نحن نقابل مرضي مكابي الذين يأتون إلي صيدليات مكابي ويطلبون المساعدة وأدوية للنوم والقلق بسبب خوفهم من حرب غزة، ويأتى أشخاص يريدون النوم لفترات متصلة إلي الصيدليات للحصول علي استشارات طبية ويطلبون المساعدة للحصول علي أدوية بدون "وصفات طبية" مع المكملات الغذائية التى تستطيع أن تعالج الوضع.

وأضاف الصيدلي أن الارتفاع يشمل توافد الكثير من الاشخاص وأن 90% من المرضي الذين يأتون لطلب المساعدة هم مرضي لم يكونوا في حاجة لمثل هذا النوع من الأدوية في الماضي، وقال للمرة الأولى نواجه مثل هذا الأمر ونواجه أشخاص يجدون صعوبه في النوم ليلاً ويشعرون بالضغط والقلق.