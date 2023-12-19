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حازم عمر وفريد زهران ويمامة يهنئون الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:09 م
حازم عمر وفريد زهران ويمامة يهنئون الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذى يثرى التعددية والتنوع فى المشهد السياسي والديمقراطي المصرى، ومشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعى الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.
 
 
من جانبهم، حرص المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة للرئيس، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا، ومعربين عن خالص تمنياتهم للسيد الرئيس بالتوفيق والسداد لما يحقق مصالح الوطن، التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذى تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة.
 






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