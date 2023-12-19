جرعة مخدرات تتسبب فى نهاية حياة شاب بالوايلى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شاب مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة فى منطقة الوايلى، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت الجهات المختصة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب فى الوايلى، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة أسفرت عن وفاته، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.