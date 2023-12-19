اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

جرعة مخدرات تتسبب فى نهاية حياة شاب بالوايلى

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:12 م
جرعة مخدرات تتسبب فى نهاية حياة شاب بالوايلى مصرع شاب في الوايلي- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شاب مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة فى منطقة الوايلى، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت الجهات المختصة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب فى الوايلى، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة أسفرت عن وفاته، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 






تعاطى المخدرات

الوايلى

وفاة شاب

المواد المخدرة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة