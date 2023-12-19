تفاصيل إحالة المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى القاهرة للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الدرب الأحمر فى القاهرة، بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين قاما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات فى منطقة الدرب الأحمر، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

- عقوبة التنقيب عن الآثار

تنص المادة 41 من قانون العقوبات، أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.