تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بتداولات 5.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.697 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 25076 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 30262 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10673 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 5426 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7872 نقطة.