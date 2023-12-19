"تحيا مصر" ينظم معرض الحماية الاجتماعية لرعاية ودعم العاملين بنظافة القاهرة

نظم صندوق تحيا مصر أمس، الإثنين، معرض الحماية الاجتماعية لرعاية 4000 أسرة من عمال وعاملات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إيمانًا وتقديرًا من الصندوق بدورهم العظيم فى الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لجمهورية مصر العربية وإخلاصهم فى عملهم والتفانى فى كافة الأوقات والظروف، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، واللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والإعلامى القدير طارق علام، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر ومحافظة القاهرة.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن معرض الحماية الاجتماعية مستمر لمدة 4 أيام متواصلة، وهى الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويضم 40 ألف قطعة متنوعة من الملابس، وأحذية وأوانى الطهى ومستلزمات المطبخ والمفروشات والبطاطين وحقائب عناية شخصية ولعب الأطفال، فضلًا عن 4000 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه لكل عامل بإجمالى 2 مليون جنيه، ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم من إحدى الأسواق التجارية الذى تم اختياره بعناية، ولكل أسرة حق اختيار 10 قطع متنوعة من المعرض بحُرية تامة ودون مقابل، لرفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وتوفير متطلبات الحياة الضرورية لهم، والمساهمة فى رسم البهجة وإدخال السرور على قلوبهم.

وفى السياق ذاته، أضاف عبد الفتاح، أن المعرض يسر زواج عددًا من الفتيات من أبناء العاملين بالهيئة من خلال تقديم (ثلاجة – بوتاجاز – غسالة - مروحة – محضر طعام – قطاعة خضروات – طقم أدوات طهو – مفروشات – سجاد – صندوق ملابس جديدة) لكل عروسة، معربًا عن سعادته، وخالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها المودة والسكينة للفتيات.

وخلال المعرض، قدم الإعلامى طارق علام، العديد من الجوائز بنظام السحب والقرعة العلنية على 200 هدية متنوعة مثل (غسالات ومحضرات الطعام ومرواح وسخانات وأطقم أوانى تيفال وقطاعات خضروات وبطاطين ومفروشات وأغطية وكشافات إضاءة)، وسط أجواء غمرتها الفرحة والسعادة بين العاملين.

ولأن ذوى الهمم على قائمة أولويات صندوق تحيا مصر وجزءًا أصيلًا من المجتمع، وفر الصندوق عددًا من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية، وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن العاملين بالنظافة يستحقون منا كل الاحترام والتقدير، كونهم ركيزة أساسية فى المجتمع، حيث أن الجهود التى يبذلونها للحفاظ على نظافة المناطق العامة والخاصة والحفاظ على صحة الجميع لا يمكن تجاهلها، لذا فإنه من واجبنا جميعًا أن نقدم لهم الدعم والتقدير الذى يستحقونه، مضيفًا أن معارض الحماية الاجتماعية تخفف من أعباء المعيشة على الأسر الأولى بالرعاية، وتعزز الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال مبادرة ومعارض الحماية الاجتماعية "دكان الفرحة" تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوى بحيث تتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، فى أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم معارض فى دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوى الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج ويتم البحث والتقصى من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتى لديهن مشكلة فى إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.