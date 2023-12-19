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على نغم FM..

تأثير قرار الفائدة الأمريكى على الذهب والاقتصاد العالمى ببرنامج بنكنوت مع أحمد يعقوب

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 10:23 ص
تأثير قرار الفائدة الأمريكى على الذهب والاقتصاد العالمى ببرنامج بنكنوت مع أحمد يعقوب الإعلامى أحمد يعقوب
كتبت: ريهام الباشا

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يناقش برنامج بنكنوت، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، تأثير قرار الفائدة الأمريكى على الذهب والاقتصاد العالمى، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

ويُذاع برنامج بنكنوت على إذاعة "نغم إف إم"، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع" والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.







أسعار الفائدة الأمريكي

الذهب

برنامج بنكنوت

نغم FM




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