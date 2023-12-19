بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل شمامسة الإيبارشية البطريركية للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، شمامسة الإيبارشية البطريركية، وذلك بمقر البطريركى، بكوبري القبة.
وحضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث قدم شمامسة الإيبارشية، التهنئة إلى الأب البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
واطمئن البطريرك على أحوال أبنائه الشمامسة، في مختلف المستويات، مقدمًا لهم كلمات التشجيع. وانتهت الزيارة بالتقاط الصورة التذكارية.
ويترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة، والأساقفة الكاثوليك بمصر قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مساء يوم 24 ديسمبر الجارى فى كاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر.
وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم الميلاد المجيد 10 ديسمبر الماضى، وتحتفل به فى 25 ديسمبر الجارى، وتستقبل الكنيسة صباح يوم 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثاني.
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