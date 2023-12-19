بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل شمامسة الإيبارشية البطريركية للتهنئة بعيد الميلاد

كتب: محمد الأحمدى

استقبل مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ، شمامسة الإيبارشية البطريركية، وذلك بمقر البطريركى، بكوبري القبة.

وحضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث قدم شمامسة الإيبارشية، التهنئة إلى الأب البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واطمئن البطريرك على أحوال أبنائه الشمامسة، في مختلف المستويات، مقدمًا لهم كلمات التشجيع. وانتهت الزيارة بالتقاط الصورة التذكارية.