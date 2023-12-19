انفجار أسطوانة غاز وراء حريق شقة سكنية ومصرع فتاة بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى حول واقعة مصرع فتاة ، بعد نشوب حريق فى شقتها بمنطقة حدائق القبة، أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز غير محكمة الغلق، نتج عنها تسريب غاز، وبمجرد إشعالها للبوتجاز لتحضير الطعام اشتعلت النيران وانفجرت الاسطوانة، التى نجم عنها إصابة باقى أفراد الأسرة نتيجة النيران.

البداية كانت بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات حى حدائق القبة، تم محاصرة ومنع خطر الامتداد لباقي المساكن المجاورة، وتمت عملية إخماد النيران والسيطرة عليها، وأسفر الحريق عن مصرع فتاة، وإصابة آخرين.

وأمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير مفصل للمعمل الجنائى، الذى أثبت أنه لا توجد شبه جنائية فى الواقعة، وأن الحريق نتج بسبب انفجار أسطوانة البوتاجاز.