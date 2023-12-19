اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان الجهود الرامية لإحلال السلام

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بحث نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد الشدادي، الاثنين، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع وفد برلماني أوروبي، الجهود الرامية لإحلال السلام، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشدادي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الحكومة اليمنية مع كل خيارات ومساعي السلام الشامل والعادل والذي يحفظ لليمن أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن الحوثيين ليسوا جادين في صناعة السلام، لافتاً إلى أن كل الاتفاقيات الماضية نفذتها الحكومة الشرعية، فيما لم ينفذ الحوثيون شيئا منها.

وتطرق الشدادي إلى الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وحجم المأساة والظلم الذي يعيشه أبناء الشعب اليمني جراء الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي وممارساتها العبثية في شتى مجالات الحياة على نحو يكشف همجيتها ودمويتها وإجرامها في حق اليمنيين.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان موقفها المساند لعملية السلام في اليمن، مشيرة إلى أهمية العمل على إنهاء الصراع في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية.