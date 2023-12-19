اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 05:37 م
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النيابة الإدارية تبدأ غدا سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة لخريجى جامعة حلوان

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 05:33 م
النيابة الإدارية تبدأ غدا سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة لخريجى جامعة حلوان النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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تبدأ النيابة الإدارية اعتباراً من غد الأربعاء ، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "حلوان" دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، وذلك وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.  
 
لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة: أضغط هنا
 
 
لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة: أضغط هنا
 
 
مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل": أضغط هنا
 
النيابة الإدارية ، سحب وتقديم ، بدء اجراءات ، جامعة عين شمس ، دفعة 2023






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