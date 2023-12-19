اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 09:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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النمسا: تضاعف إصابات فيروس كورونا مقارنة بالعام الماضي

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 09:03 م
النمسا: تضاعف إصابات فيروس كورونا مقارنة بالعام الماضي كورونا فى النمسا
أ ش أ

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أكدت وزارة الصحة النمساوية حدوث ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حاليا مشيرة إلى وجود 14 ألفا و573 شخص في إجازة مرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا .
 
وقال بيان لصندوق التأمين الصحي النمساوي التابع للوزارة اليوم الثلاثاء أن الاصابات الحالية تمثل ما يقرب من ضعف العدد في نفس الوقت من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينعكس أيضا في تكدس المستشفيات.
 
وأضاف البيان أنه في غضون أسبوعين زادت حالات مرضى كوفيد-19 بنسبة تزيد عن 40 بالمائة إضافة إلى نمو أعداد مرضى أمراض الجهاز التنفسي ولكن على النقيض من السنوات السابقة لم يعد ينتهي الأمر بمعظم الأشخاص في وحدة العناية المركزة.






النمسا

كورونا

كورونا فى النمسا

إصابات كورونا




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