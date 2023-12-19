وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأمن المغربى أن التحريات الأولية التى تمت أظهرت أن الأشخاص المقبوض عليهم فى إطار هذه العملية المشتركة يتبنون الفكر المتطرف بالإضافة لانخراطهم فى استقطاب وتجنيد عناصر أخرى.

وأضاف المصدر أن الشخص الذى تم القبض عليه بالمغرب سيخضع للتحقيقات التى تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للوقوف على ارتباطاته ومخططاته الإرهابية المحتملة.

وأوضح البيان أن هذه العملية الأمنية المشتركة تأتي في إطار التنسيق الأمني المتواصل بين سلطات الامن المغربية ونظيرتها الإسبانية، مما يؤكد مرة أخرى أهمية الشراكة الأمنية بين البلدين لمكافحة التهديدات الإرهابية وتعزيز التعاون الثنائي لفك الارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تنشط بكل من المغرب وإسبانيا.