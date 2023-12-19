القبض على المتهم بقتل شخص في الفيوم

كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم ، من أحد المستشفيات باستقبالها (عاملَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز)، بهما إصابات رش خرطوش ووفاة أحدهما وبسؤال الـمُصاب قرر أنهما تقابلا مع (سائق- مقيم بذات الدائرة) حدثت بينهم مشاجرة لخلافات سابقة بينهما، أطلق خلالها الأخير عيارين ناريين من (فرد محلى) كان بحوزته مما أدى إلى إصابته ووفاة الآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وبحوزته (السلاح المستخدم – عدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.