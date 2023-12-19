الضرائب: نحرص مع وزارة المالية على حصر المجتمع الضريبى واستيداء حقوق الخزانة

كتب: أحمد يعقوب

- المصلحة تصدر حاليا شهادة تفيد إلتزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار(فواتير/إيصالات )إلكترونية



- على الممولين أو المسجلين الذين صدرت لهم الشهادة(نموذج رقم 3) الإلتزام بوضعها فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع

أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا كمنظومتى الإيصال والفاتورة الإلكترونية ساهما بشكل كبير فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى إلتزام الممولين من عدمه .

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تصدر حاليا شهادة(نموذج رقم3) تفيد إلتزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار(فواتير/أو إيصالات )إلكترونية حسب الأحوال، موجها الممولين أو المسجلين الذى صدرت لهم الشهادة بالإلتزام بوضعها فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع، جاء ذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم309لسنة2023 والذى نص على إضافة فقرة جديدة للمادة34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

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