الصحة العالمية تحذر من تفشى الأمراض فى غزة كالحصبة وجدرى الماء

كتبت أمل علام

قال الدكتور ريتشارد بيبركورن ممثل الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن هناك عدد كبير جدا من الأمراض المنتشرة فى غزة، ونجرى اختبارات للالتهاب الكبدى الذى نخشى أن ينتشر هناك.

وأوضح، إنه يوجد أكثر من مليون نسمة فى رفح والقتال مستمر فى خان يونس وهناك مئات الآلاف من النازحين، وإذا أجبروا إلى النزوح إلى الجنوب فإن المرافق فى رفح ستكون مكتظة مما يؤدى لتفشى الكثير من الأمراض، ولا ينبغى النزوح أكثر من ذلك.

من جانبها قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ان الوضع الصحى فى غزة كارثى، ولكن قبل الدخول فى التفاصيل تم الاجتماع مع الأطباء فى الأنروا، لأننا نخاف من تفشى الأمراض المعدية بسبب الظروف المعيشية الصعبة نتيجةعدم توفير اللقاحات والمياه النظيفة، وهذه الأشياء غير متوافرة فى غزة، كما نخشى من انتشار الحصبة والأمراض التنفسية والإسهال والأمراض المزمنة، كما أن المرضى لايستطيعون الحصول على أدويتهم، وخاصة مرضى الفشل الكلوى.

وأكد الدكتور ريتشارد برينان مدير برنامج الطوارئ الإقليمي المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، نتوقع انتشار جدرى الماء وتفشى الحصبة، وهناك تدهور كبير فى المنظومة الصحية.