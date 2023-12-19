السيطرة على حريق مصنع أدوية بيطرية فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب في مصنع أدوية بيطرية بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق وتم إسعافه بمحيط المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع أدوية بيطري في منطقة المصانع الصغيرة في المنطقة الصناعية بطريق بلبيس - العاشر من رمضان.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق وتم إسعافه بمحيط المصنع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.