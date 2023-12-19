الزراعة لـ"الحياة اليوم": تحرير محاضر لمحتكرى محصول البصل

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أن البصل يتم زراعته فى شهر أغسطس وسبتمبر فى الصعيد، ويتم زراعته في شهر أكتوبر بالفيوم وبعد ذلك فى نوفمبر وديسمبر ويخرج 4 شهور للسوق.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، فى تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه فى شهر نوفمبر وديسمبر لا يوجد بصل مخزن، ووزير الزراعة وجه بحصر الشون المخزن فيها بصل وإذا كان بها كميات بسيطة لا نحرر ضده محضر، لأننا نعمل على تقنين مفارش البصل.

وتابع محمود عطا :"وجدنا بعض التجار أجرت مساحات من المزارعين لتبوريها وتخزين البصل عليها بهدف الاحتكار وتم تحرير محاضر وإبلاغ المزارع أن يتم نزول البصل في السوق".

وقال رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، إن الوضع فى محافظة الجيزة كان أكثر بشاعة مما رصدناه فى محافظة الدقهلية، حيث فى الجيزة وجدنا فيها قريتين 188 فدانا مخزنا عليها 150 ألف طن بصل، وتم تحرير محاضر لـ31 تاجر محتكر لسلعة البصل ".

وأوضح محمود عطا، أنه بعد تحرير محاضر للتجار، بدأ البصل يتوافر في السوق وستشهد مصر سعر كيلو البصل بـ20 جنيه .