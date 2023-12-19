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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره التونسى للتهنئة برئاسة مصر لفترة جديدة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 04:13 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره التونسى للتهنئة برئاسة مصر لفترة جديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس التونسي قيس سعيد
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي توجه بالتهنئة الرئيس على إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.
 
ومن جانبه،  توجه الرئيس بالشكر لأخيه الرئيس التونسي، مؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل لزيادة التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يتسق مع العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين. 
 
كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.






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