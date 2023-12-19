اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يؤكد للمرشحين بانتخابات الرئاسة تقديره لأدائهم السياسى

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:09 م
الرئيس السيسى يؤكد للمرشحين بانتخابات الرئاسة تقديره لأدائهم السياسى الرئيس السيسى يستقبل مرشحى الانتخابات الرئاسية
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، و فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.
 
الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية (1)
الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية (1)

الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية (2)
 
 
 
الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية (3)
 

 

الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية (4)
 
 

 

الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية (5)
 
 

 

الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية (6)

 







الرئيس السيسي

الانتخابات

مرشحى الرئاسه

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

الرئيس السيسى يستقبل مرشحى الانتخابات الرئاسية

المستشار أحمد فهمى

ترحيب الرئيس بالمرشحين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة