وأضافت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الفضائية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن بلينكن ندد أيضا بالهجمات المستمرة التى يشنها الحوثيون على السفن التجارية العاملة فى المياه الدولية فى جنوب البحر الأحمر، وحث على التعاون بين جميع الشركاء لدعم الأمن البحرى.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت فى بيان أن جماعة الحوثى اليمنية نفذت هجومين على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر أمس الإثنين.

وأضافت: "تعرضت سفينة نقل المواد الكيميائية ـ النفط سوان أتلانتيك ـ لهجوم بطائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون من اليمن. وفي الوقت نفسه تقريبا، أبلغت سفينة البضائع السائبة كلارا عن انفجار في مياه بالقرب من موقعها. وهذا الهجوم منفصل عن الهجوم على السفينة سوان أتلانتيك".

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خلال أى من الحادثين.