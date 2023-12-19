مقديشيو (أ ش أ)

استعادت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع قوات دراويش ولاية جلمدج، اليوم الثلاثاء، السيطرة على منطقتى "طغحطير" و"دهر على حيلو" بجنوب محافظة "مدج"، بوسط البلاد، وذلك خلال عملية عسكرية للجيش ضد فلول مليشيات الشباب الإرهابية.

وأعلن ضباط فى الجيش الصومالى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن القوات المسلحة الصومالية تلاحق المتشددين في المناطق النائية بريف إقليم "مدج".

ويواصل الجيش الصومالى بالتعاون مع قوات دراويش ولاية غلمدغ الإقليمية، ملاحقتة لفلول مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في مناطق تابعة لمحافظة غلغدود، بوسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، السبت الماضى، أن ضباط الجيش الصومالى أكدوا أنهم يضيقون الخناق على منطقة "عاد" في إقليم غلغدود.

وكانت القوات الصومالية قد استعادت مؤخرا، عدة مناطق بولاية غلمدغ الإقليمية، حيث تم طرد الخلايا الإرهابية.