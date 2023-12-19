الجامعة العربية تدعو لطرح الأفكار والتصورات لتطوير أداء مراكز الفكر

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي إن انعقاد الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية يبعث الأمل كبير فى الأمانة العامة أن يكون هذا الحدث المميز فضاء لتبادل الخبرات والتجارب الثرية للمؤسسات المرموقة المشاركة لترسيخ أسس مستدامة للتعاون في المجال البحثي وإطلاق شراكة منتظمة مع مراكز الفكر العربية المتخصصة.

وأضاف "أن انعقاد هذا الملتقى يعكس إرادة عملية واثقة لصياغة رؤية هادفة وملتزمة لخدمة قضايانا العربية تمشيا مع أهداف ميثاق الجامعة العربية والقرارات ذات الصلة للدفع بدينامية التطور المنشود الذي يعد البحث العلمي مدخله الأساسي. فلا تنمية حقيقية دون بحث علمي منتج. ولا تنمية حقيقية دون سيادة علمية قادرة على كسب الرهانات التنموية."



وتابع، في كلمته أمام الملتقى اليوم الثلاثاء، أن هذا الملتقى يحظى بأهمية خاصة لاسيما وأنه يأتي بعد مرور ستة سنوات على استحداث -إدارة ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة تختص بالبحوث والدراسات الاستراتيجية، بتوجيهات من الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وأعرب عن ثقته في أن يشكل المنتدى فرصة لطرح الأفكار والتصورات التي من شأنها تطوير الأداء الجماعي لمراكز الفكر وتكريس مهامها في فهم واستشراف المستقبل ودعم صناع القرار في التعامل مع التحولات البنيوية المعقدة والتحديات الكبرى التي تواجه الدول العربية على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل الجاد والتخطيط الجيد، وتشجيع التمويل المشترك في إطار ثقافة تشاركية حقيقية بين المراكز تسهم في الارتقاء بقدراتها العلمية وتوسيع دوائر إشعاعها.

وأكد أن جسامة هذه التحديات تطرح الحاجة الملحة لصياغة مشروع فكري شامل وجريء ومنفتح على حقائق العصر والحداثة بما يؤهل منطقتنا العربية بما حباها الله من خيرات ومقدرات بشرية وطبيعية لتموقع مؤثر في المشهد الدولي مستلهمين في الدفع بهذا المسار الواعد الرصيد التاريخي لأمتنا العربية وإسهاماتها المشرقة في بناء الحضارة الإنسانية.