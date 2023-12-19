"التونة" السمك العالى الفائدة.. كيف تختاره وما فوائده الصحية؟

كتبت مروة محمود الياس

التونة من الأسماك المعلبة الهامة والمفيدة للصحة إذا ما تناولناها واستخدمناها في نظامنا الغذائي بشكل سليم، قالت الدكتورة داليا بهجت أخصائى التغذية العلاجية جامعة عين شمس، إن "التونة" أحد أهم أنواع الأسماك والمأكولات البحرية، فهى تحتل مرتبة متقدمة جدا من حيث الفائدة والقيمة الغذائية، وكذلك تعد مصدرا هاما جدا للبروتين المفيد والمعزز لقوة الجسم ودفاعاته ضد الأمراض.

يحتوي سمك التونة – وفقا لأخصائية التغذية- على الكثير من الفوائد الغذائية والفيتامينات، كما أنه يحتوي على نسبه عالية ومركزه من فيتامين ب المعزز لصحة الأعصاب وتقويتها ، ونصحت بضرورة الاهتمام بإدخال سمك التونة المصفى والمغسول في النظام الغذائي الأسبوعي أو الشهري على أقل تقدير، والاهتمام به في الأنظمة الغذائية المختلفة، فهو يساعد على إمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات وسهل الهضم وسهل في الامتصاص، ويعزز عملية الهضم المنضبط، واحتواء التونة على السيلينيوم يعزز من مقاومة التهابات الجسم المختلفة ويعطى للجسم الطاقة لبذل الجهد.

ونصحت بضرورة الاهتمام باختيار نوع معلب من سمك التونة يكون فاتح اللون وإن كان في محلول ملحي كان أفضل من المحلول الزيتى، كذا لابد من اختيار نوعيات جيدة الحفظ والتخزين، ولا شك أن عدم الاسراف في تناولها والاعتدال في كميات إدخالها لنظامك الغذائي يعزز من الاستفادة التامة من فوائدها الصحية والهضمية.

فيما ذكر تقرير نشر في موقع bumblebee ان سمك التونه هو مصدر جيد للسيلينيوم والفسفور وفيتامين اأ الهام والضروري لصحه الجسم كذلك يعتبر سمك التونه احد اهم انواع السمك التي تعزز من سريان الدم في الجسم وتحافظ على صحه الاوعيه الدمويه لاحتوائه على الأوميجا الصحية.