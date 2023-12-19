الأونروا: إسرائيل تنفذ أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ 1948

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين، أشارت فيها إلى أن ما تعرض له سكان قطاع غزة منذ بدء الحرب، فيما يتعلق بتهجيرهم من منازلهم بالقوة، يفوق جميع عمليات التهجير التي تعرض لها الفلسطينيون منذ عام 1948.