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الأونروا: إسرائيل تنفذ أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ 1948

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 03:00 ص
الأونروا: إسرائيل تنفذ أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ 1948 الأونروا
أحمد علوى

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نشرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" صورة لطفلة فلسطينية عمرها 5 أعوام قالت إنها تحلم باليوم الذي تعود فيه إلى منزلها.
 
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين، أشارت فيها إلى أن ما تعرض له سكان قطاع غزة منذ بدء الحرب، فيما يتعلق بتهجيرهم من منازلهم بالقوة، يفوق جميع عمليات التهجير التي تعرض لها الفلسطينيون منذ عام 1948.
 
وقالت الوكالة: "إسرائيل استخدمت القوة في تهجير 1.9 مليون شخص من سكان غزة من منازلهم منذ بداية الحرب على القطاع".

 







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