الأردن يعزى الصين فى ضحايا زلزال مقاطعة قانسو

وذكرت وزارة إدارة الطوارئ ووزارة المالية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن من بين إجمالي هذه الأموال، ستستخدم 150 مليون يوان لدعم قانسو، فيما سيتم توجيه 50 مليون يوان إلى تشينجهاى.

وكان عدد قتلى الزلزال الذي ضرب محافظة إثنية في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين أمس الاثنين، قد تجاوز 116 شخصا في قانسو ومقاطعة تشينغهاي المجاورة، بحسب ما ذكره مقر الإغاثة من الزلازل بالمقاطعة.

وأشار المركز الصيني لشبكات الزلازل، إلى أن الزلزال وقع الساعة 11:59 مساء أمس، وكان على عمق 10 كيلومترات.. وتقع بلدة ليوقو، مركز الزلزال، على بعد حوالي 8 كيلومترات من محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونحشيانح وسالار في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في مقاطعة قانسو.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء شينخوا، إن الزلزال تسبب في أضرار للمنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى، وشهدت عدة قرى انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه، ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية المحلية، ستصل درجات الحرارة في جيشيشان إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر اليوم الثلاثاء.

كما أرسلت مديرية مكافحة الحرائق والإنقاذ بالمقاطعة 580 من رجال الإنقاذ و88 شاحنة إطفاء و12 من كلاب البحث والإنقاذ وأكثر من 10 آلاف مجموعة من المعدات إلى منطقة الكارثة، وأوقفت هيئة السكك الحديدية قطارات الركاب والشحن التي تمر عبر منطقة الزلزال وأمرت بإجراء فحوصات السلامة لمسارات السكك الحديدية.