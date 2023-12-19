وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، "لقد استدعينا السفير الفنلندى لدى موسكو وأبلغناه بأن التعزيز العسكرى لحلف الناتو على الحدود مع روسيا لن يترك دون رد".

وأضافت زاخاروفا: "أبلغنا السفير الفنلندي أيضا أن هذه الأمر يهدد أمننا وسنتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة القرارات العدوانية لفنلندا وحلفائها في الناتو"، مشيرة إلى أن "بنود الاتفاق بين واشنطن وهلسنكي لتعزيز التعاون الدفاعى بينهما تهدف إلى زيادة التعاون العسكري وتعزيز فعالية حلف (الناتو)".

يُذكر أن الولايات المتحدة وفنلندا وقعتا مؤخرا اتفاقا للتعاون الدفاعي، يتضمن نشر أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية في 15 قاعدة عسكرية في فنلندا، بما فيها الأسلحة النووية.