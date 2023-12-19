اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 09:12 م
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إنشاء مجمع خدمات مصالح حكومية جديد لخدمة المواطنين بالدقهلية... اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 08:24 م
إنشاء مجمع خدمات مصالح حكومية جديد لخدمة المواطنين بالدقهلية... اعرف التفاصيل إنشاء مجمع خدمات جديد
الدقهلية - محمدالحبشي

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تابع متولى عبدالعال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، بدء أعمال التشطيبات الجارية، بالمرحله الثالثة، بمبنى مجمع المصالح الحكومية، بمنطقة المشايخ، بمركز ومدينة بنى عبيد المقام على مساحة "450" متر، والذي يتم تمويله من الخطة الإستثمارية، المقدمة لمركز ومدينة بنى عبيد بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه
 
ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية الخارجية للمبني، وجارى الآن أعمال بناء الوحدات من  الداخل، مع أعمال التشطيب مثل المحاره، وتركيب البلاط، وتوصيل المرافق، من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى بالدور الأول والثانى والثالث علوى.
 
وسيضم المبني بداخله، جميع المصالح والإدارات والجهات الحكومية المختلفة والمتعددة، لتقديم الخدمات للمواطنين من أهالى المركز والقرى والعزب التابعة له فى سهوله ويسر.
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتقديم كافة أوجه الراحة لتقديم الخدمات للمواطنين.
 
أعمال التشطيب
أعمال التشطيب

المبني من الداخل
المبني من الداخل

انشاء مجمع خدمات جديد لخدمة المواطنين في مركز بني عبيد والقري التابعة
انشاء مجمع خدمات جديد لخدمة المواطنين في مركز بني عبيد والقري التابعة

متابعة اعمال الإنشاء من الداخل
متابعة اعمال الإنشاء من الداخل

متابعة رئيس المركز لأعمال التشطيبات داخل المبني الجديد
متابعة رئيس المركز لأعمال التشطيبات داخل المبني الجديد
 
 






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