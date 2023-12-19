إنشاء مجمع خدمات مصالح حكومية جديد لخدمة المواطنين بالدقهلية... اعرف التفاصيل

الدقهلية - محمدالحبشي

تابع متولى عبدالعال، رئيس مركز و مدينة بني عبيد ، بدء أعمال التشطيبات الجارية، بالمرحله الثالثة، بمبنى مجمع المصالح الحكومية، بمنطقة المشايخ، بمركز ومدينة بنى عبيد المقام على مساحة "450" متر، والذي يتم تمويله من الخطة الإستثمارية، المقدمة لمركز ومدينة بنى عبيد بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه

ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية الخارجية للمبني، وجارى الآن أعمال بناء الوحدات من الداخل، مع أعمال التشطيب مثل المحاره، وتركيب البلاط، وتوصيل المرافق، من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى بالدور الأول والثانى والثالث علوى.

وسيضم المبني بداخله، جميع المصالح والإدارات والجهات الحكومية المختلفة والمتعددة، لتقديم الخدمات للمواطنين من أهالى المركز والقرى والعزب التابعة له فى سهوله ويسر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتقديم كافة أوجه الراحة لتقديم الخدمات للمواطنين.