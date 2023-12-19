إزاى تجدد رخصة تاندة أو فاترينة.. اعرف المستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

تعمل المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة على تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على خدمات المحليات بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة، حيث تتيح عشرات الخدمات من مكان واحد من خلال قنوات جديدة ومتطورة، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت.

يمكن من خلال المراكز التكنولوجية ، تقديم طلب تجديد رخصة تاندة أو فاترينة، بشرط تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وحضور صاحب الفاترينة بنفسه، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: الأورق والمستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد النظر مستوفيًا الدمغة.

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم تجديد ترخيص الإشغال.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناءً على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا في مختلف الأحياء والمراكز والمدن، تقدم مختلف الخدمات الحكومية، وأهمها (استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية - استخراج شهادة بيانات منشأة - استخراج رخصة إشغال - تجديد رخصة إشغال - استخراج ترخيص إعلان - تجديد ترخيص إعلان - استخراج رخصة تركيب مصعد جديد - تجديد رخصة مصعد - ترخيص محل - تجديد رخصة محل - إلغاء رخصة محل - تعديل رخصة محل "إضافة شريك" - نقل رخصة محل في حال الوفاة أو التنازل - استخراج بلد تالف أو فاقد لرخصة محل).