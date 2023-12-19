أسعار السبائك الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر تفاصيل حركة أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 وسط تحركات مستمرة فى سعر الذهب على مدار الأيام القليلة الماضية.



وفيما يلى بيان بأسعار السبائك الذهب..

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3291 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8227 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 16455 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 32910 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 65820 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 102350 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 164550 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 329100 جنيه