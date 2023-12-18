4 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال شرق الضفة الغربية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، باستشهاد الطفل راشد حبيب العايدي (17 عامًا)، مُتأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال في الصدر.

وأضافت، أن ثلاثة شهداء وصلوا إلى المُستشفى، مُتأثرين بإصابتهم الخطيرة برصاص الاحتلال في الرأس، وهم: الشقيقان محمد (17 عاما)، وحكمت سمير محمد ملحم (24 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم صباحا، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إليه، من جهة حاجز الحمرا على عدة دفعات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

تأتي عملية الاقتحام هذه، بعد عشرة أيام من عملية اقتحام سابقة للمخيم، أسفرت حينها عن استشهاد سبعة مواطنين.