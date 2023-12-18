3 مليارات دولار صادرات مصر من السلع الغذائية خلال عام 2023

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع القيمة الإجمالية لصادرات مصر من السلع الغذائية في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية له نحو 3 مليارات و435 مليون دولار، ارتفاعا من ملياري و943 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 491 مليون و978 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن أبرز السلع التي ساهمت في ارتفاع صادرات السلع الغذائية وعلى رأسها الشيكولاتة ومحضرات غذائية، بقيمة بلغت 115 مليون و829 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 79 مليون و523 ألف دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها 36 مليون و306 ألف دولار، يليها صادرات المكرونة المصنعة غير مطبوخة والتي سجلت صادرات بقيمة 66 مليون و860 ألف دولار العام الجاري 2023، مقابل 32 مليون و300 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 34 مليون و560 ألف دولار، إلى جانب صادرات خليط العصائر وفواكه وخضر بقيمة بلغت 43 مليون و698 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 16 مليون و989 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 26 مليون و709 ألف دولار.