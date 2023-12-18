‫انطلاق الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة فى إثيوبيا

كتبت أسماء نصار

انطلقت صباح اليوم في أديس أبابا الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا، فى إطار استكمال المسار التفاوضى الذى توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر تتعامل مع المفاوضات - كعهدها دائما - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق فى الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.