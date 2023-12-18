اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:33 م
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‫انطلاق الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة فى إثيوبيا

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:03 م
‫انطلاق الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة فى إثيوبيا الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة
كتبت أسماء نصار

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انطلقت صباح اليوم في أديس أبابا الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا، فى إطار استكمال المسار التفاوضى الذى توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر.
 
وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر تتعامل مع المفاوضات - كعهدها دائما - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق فى الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.
 
الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة
الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة

 







الرى

سد النهضة

مفاوضات سد النهضة

اثيوبيا



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