ولي عهد البحرين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة

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بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.



وأعرب ولي العهد البحريني- في برقيته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياها الشعب المصري بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.



وأشاد في هذه المناسبة بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين في إطار ما يجمعهما من علاقاتٍ ثنائيةٍ متميزةٍ، مؤكداً حرص بلاده الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير أواصر العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، راجيًا المولى العلي القدير أن يمتع الرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لمصر وشعبها الشقيق كل ما يصبوا إليه من التطور والنماء في ظل قيادة فخامته الحكيمة.