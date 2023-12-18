وزير الكهرباء يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

كتبت رحمة رمضان

بعث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بالانتخابات الرئاسية ، أكد خلالها "أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتهنئة بتولي الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة، فالثقة مستحقة من شعب مصر عبر صناديق الانتخابات، بحضور كبير من قطاعات الشعب المختلفة، وذلك لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة فى بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة.

وأضاف الوزير "أنقل لكم تأكيد جميع العاملين على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار فى بذل كافة الجهود والمساعى اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن ".