اليوم السابع
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وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:15 م
وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن نسبة التصويت والمشاركة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس السيسى هي رد جميل من الشعب المصري للرئيس بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كل قطاعات الدولة المصرية.
 
كما توجه المصيلحي بالتهنئة للشعب المصري العظيم، داعيًا المولي عز وجل أن يكلل جهود الرئيس السيسى، بتحقيق طموحات الشَّعب المصري، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجيهات الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة، وأن الشعبية الكبيرة للرئيس تأكيد على أن الإنجازات التي تحققت علي الأرض أتت بثمارها بالفوز الكبير الذي حققه.






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